Genoa-Inter, Burdisso: “L’Inter con Hakimi e Vidal è pronta per lo scudetto. Ci vuole continuità”

Mancano pochi minuti all’inizio di Genoa-Inter, gara valida per la 5° giornata di Serie A TIM. Intervenuto ai microfoni di InterTV pochi minuti prima del fischio d’inizio, il doppio ex di giornata Nicolas Burdisso ha detto la sua sul match di Marassi.

“Tiferò per l’Inter stasera – ha detto Nicolas -. Sono stato a San Siro contro la Fiorentina alla prima giornata, ho sempre bei ricordi del passato in nerazzurro. Ho una stima grandissima per Conte, è una squadra che si è migliorata rispetto all’anno scorso, già solo per il fatto di aver preso gente del calibro di Hakimi e Vidal. Poi ha un altro anno di lavoro con Conte, e sappiamo quanto conti questo per lui, l’Inter è una seria candidata per lo scudetto. La strada è quella giusta, bisogna dare continuità perchè oggi nel calcio è la cosa più preziosa. “

CORONAVIRUS – “Ha scombussolato tutti. Anche l’Inter come l’Atalanta ne ha risentito, e giocare con il M’gladbach non è mai facile. Bisogna arrivare a marzo essendo ancora in corsa per gli obiettivi, l’Inter ha costruito una rosa che può farlo.”

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<