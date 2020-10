Eurorivali – Il Borussia M torna alla vittoria dopo il pari di San Siro: espugnato il Mainz, la decide Ginter

In un modo o nell’altro, motivo di curiosità potrebbe essere vedere come risponderà l’Inter alla vittoria di oggi del Borussia Monchengladbach, dopo il pareggio per 2-2 di mercoledì scorso tra le due squadre: la compagine tedesca, infatti, è tornata in campo questo pomeriggio in Bundesliga e ha appena maturato una vittoria esterna (2-3) in casa del Mainz. A segno Stindl, Hofmann e Ginter per gli uomini di Rose: tre gol che rendono inutile la doppietta di Mateta per il Mainz.

I tedeschi tornano così a cogliere i tre punti dopo aver mancato l’appuntamento con la vittoria l’altra sera a San Siro: vittoria che sembrava poter arrivare, per il Borussia, salvo poi subire la doccia fredda, tutto secondo la dura legge di Romelu Lukaku. Oggi l’Inter scenderà in campo contro il Genoa, fischio d’inizio alle ore 18: e qualche riflettore, a Marassi, c’è da aspettarsi che possano puntarlo anche dalla Germania.

