Genoa-Inter, Conte recupera Hakimi in panchina. Sensi out, ma c’è un retroscena

Nonostante le speranze della vigilia, Stefano Sensi non andrà neanche in panchina in vista del match tra Genoa e Inter che avrà inizio alle 18.00. Buone notizie per Antonio Conte, però, sul fronte Hakimi: dopo il doppio tampone negativo degli ultimi giorni, l’esterno marocchino ha ottenuto il via libera per giocare e, come comunicato dalle formazioni ufficiali del pre partita, sarà regolarmente in panchina e pronto a subentrare a gara in corso. Su Inter TV, però, è stato rivelato un retroscena su Sensi: l’ex Sassuolo si trova infatti a Genova insieme ai compagni ed ha eseguito un allenamento individuale sul terreno del Ferraris pochi minuti fa. Evidentemente, alla luce delle sue condizioni, Conte ha preferito non rischiare di portarlo in panchina.

Questa la formazione ufficiale dell’Inter contro il Genoa:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Vidal, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Erisken; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 2 Hakimi, 6 de Vrij, 11 Kolarov, 23 Barella, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 48 Carboni, 49 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

