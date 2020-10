Genoa-Inter, Darmian (Inter TV): “Siamo sulla strada giusta. L’esordio? Cerco sempre di migliorare”

Un solo punto raccolto nelle ultime due partite di campionato e la voglia di tornare al successo già nel pomeriggio nel match della quinta giornata di Serie A a Marassi contro il Genoa. Con queste premesse l’Inter di Antonio Conte si presenta in campo questo pomeriggio contro la formazione di Rolando Maran, con tante novità di formazione tra cui Andrea Ranocchia e Marcelo Brozovic lanciati dal primo minuto, più la seconda presenza consecutiva dal primo minuto di Christian Eriksen schierato sempre sulla trequarti.

Nel pre partita del match che avrà inizio tra pochi minuti, Matteo Darmian è intervenuto ai microfoni di Inter TV. Le sue parole: “Penso che sia la strada giusta e dobbiamo scendere in campo con la giusta voglia e determinazione per ottenere i tre punti. Genoa? Conosciamo bene che tipo di squadra sono, difficile da battere. Dobbiamo mettere in campo tutto noi stessi per ottenere la vittoria. Esordio in Champions? Quello che cerco di fare giorno dopo giorno è migliorare e mettermi a disposizione della squadra per dare in massimo. Purtroppo mercoledì non è arrivata la vittoria e spero possa arrivare questa sera”.

