Genoa-Inter, Zarbano (Sky): “Coronavirus? Quasi tutti guariti. Dobbiamo giocare come a Verona”

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Genoa-Inter, gara valida per la 5° giornata di Serie A TIM. Dopo tre partite senza vittoria tra campionato e Champions League l’Inter ha assolutamente bisogno di tornare all’appuntamento con i 3 punti per riprendere la marcia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match, l’ad del Genoa Alessandro Zarbano ha parlato del match e della situazione delicata in casa rossoblù relativa al coronavirus.

“Fortunatamente sono quasi tutti guariti dal coronavirus. Con l’Inter serve una prestazione da squadra come a Verona. Mi auguro che non si debba utilizzare un altro bonus, abbiamo avuto tantissimi casi e speriamo di non averne altri. Quella è stata una situazione straordinaria”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<