TUTTI i giocatori dell’Inter convocati in nazionale: il REPORT

REPORT NAZIONALI

Prima sosta per le nazionali del 2024, ultima tappa di avvicinamento per le nazionali europee in vista della rassegna iridata in Germania. Sono 15 (14 dopo l’esclusione di Acerbi) i giocatori dell’Inter impegnati in giro per il mondo, 6 di questi con la Nazionale italiana, impegnata in due amichevoli negli Stati Uniti. Ci sono anche 5 convocazioni per i nerazzurri in prestito, tra le quali spicca quella di Valentin Carboni con l’Argentina.

Andiamo a vedere la lista di tutti i nerazzurri impegnati nelle prossime 2 settimane.

