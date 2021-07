Gli attaccanti più forti della storia dell’Inter

Nell’Inter ci sono tanti giocatori che hanno fatto la storia con le giocate e i gol che hanno portato alla vittoria di trofei incredibili

Si tratta di bomber che hanno segnato con la maglia nerazzurra centinaia di reti diventando delle vere e proprie icone della squadra rendendo celebre la maglia dell’Inter in tutto il mondo.

Il primo nome non poteva essere che quello di Meazza, giocatore che ha dato il suo nome allo stadio nel quale giocano Inter e Milan ogni domenica.

E’ stato senza dubbio una leggenda dell’Internazionale con le sue 253 presenze con la maglia nerazzurra ed il capocannoniere più prolifico di sempre. Il suo nome equivale a quello di una leggenda e, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, si tratta probabilmente del giocatore italiano più forte di tutti i tempi a cui poi sono succeduti i cinque giocatori italiani più forti di sempre . Per quanto ci riguarda, è senza dubbio l’attaccante più forte che l’Inter abbia mai avuto.

Più recente rispetto agli altri due, Ronaldo era talmente potente e forte da esser stato soprannominato il Fenomeno. Con la maglia nerazzurra non ha potuto fare molto a causa ei suoi gravi infortuni al ginocchio, ma nel suo poco tempo ha totalizzato 99 presenze in serie A e 59 reti. Ha conquistato 2 Palloni d’Oro nella sua carriera nella quale ha vinto quasi tutto ciò che era possibile vincere.

Anche Altobelli è un nome molto importante nella storia dell’Inter. E’ conosciuto da tutti i tifosi nerazzurri nel mondo e non solo dal momento che corrisponde al secondo attaccante più prolifico nella storia dell’Inter con le sue 209 reti messe a segno nelle 465 presenze con la maglia nerazzurra. Sua la rete decisiva nella storica finale del ‘Mundial’ ’82 contro la Germania Ovest.

Dopo Altobelli, Boninsegna è il terzo marcatore di sempre dell’Intercon le sue 173 reti messe a segno in 283 presenze, una vera e propria mina vagante per le difese avversarie. Un attaccante di sfondamento puro che, nonostante la sua altezza non eccezionale, riusciva a svettare su tutti con uno stacco imperioso e vincente.