Inter, Gosens sta bene ma occhio a Dimarco: ora tenta il sorpasso

Dimarco sta diventando sempre più importante per la formazione nerazzurra

Alessio Murgida

Le fasce sono una zona delicata quanto importante per l'Inter. Le corsie esterne fanno le fortune dei nerazzurri, anche in base al gioco d'Inzaghi ma ci sono dei dubbi su Robin Gosens. Il tedesco si è ripreso dall'affaticamento muscolare che lo aveva lasciato out per alcuni giorni durante il pre-campionato: i test di Appiano Gentile, come scrive La Gazzetta dello Sport, dicono che l'ex Atalanta sta benone ma non convince ancora a pieno.

A Lecce è arrivata la prima presenza da titolare di Gosens all'Inter, durata però appena 57'. Si tratta comunque di un passo in avanti rispetto alla scorsa stagione dove il tedesco al massimo si è portato a casa 45' contro il Torino. Ma non ci siamo ancora per decretare Gosens il titolare fisso a sinistra (tra l'altro Inzaghi lo starebbe provando proprio all'altezza dei due attaccanti). Per questo motivo occhio a Dimarco che ha iniziato al top questo campionato.

DIMARCO SALE - L'ex Verona è stato il migliore in campo contro il Lecce e sembra essere in forma smagliante in questo inizio di stagione. Alla prima di campionato ha offerto diverse opzioni Inzaghi, prima da "braccetto" e poi da esterno, prendendo proprio il posto di Gosens. Ed è lì che Dimarco punta a stare: ci può essere il sorpasso sul tedesco, almeno per il momento.

Inzaghi ha dimostrato di poter usare la creatività sulle fasce. Durante il calciomercato, Darmian è stato etichettato come vice-Gosens a sinistra ma l'italiano è partito titolare a destra contro il Lecce. A dimostrazione del fatto che il tecnico nerazzurro può fare un po' di tutto in quel reparto, scegliendo di schierare magari gli elementi più in forma: quindi, attenzione a Dimarco che può essere più di un jolly in questo inizio di campionato.