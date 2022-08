Il Sole 24 Ore – Nuove voci su Zhang e l’Inter: Goldman Sachs è in fermento

Secondo Il Sole 24 Ore, a Zhang non resta che la futura vendita della squadra per ripagare i debiti: ecco perché

"La famiglia Zhang - continua il quotidiano - in estate ha smentito un disimpegno proprietario dai nerazzurri, ma intanto da Londra rimbalzano indiscrezioni sul creditore Oaktree, che non sarebbe intenzionato a replicare quanto fatto da Elliott con il Milan. L’investitore californiano non vuole dunque diventare proprietario del club, in una eventuale escussione del pegno. A questo punto l’unica carta a disposizione degli Zhang, per ripagare i debiti, è la futura vendita della squadra."