Mercato – Acerbi in vantaggio su Akanji? La Lazio apre al prestito

Nuovo capitolo della saga sul difensore in arrivo. Ora Francesco Acerbi sembra essere in vantaggio su Manuel Akanji. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha verificato la possibilità di una soluzione in prestito per il difensore svizzero: il Borussia Dortmund ha fatto muro e chiede 15 milioni di euro.