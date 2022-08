Inter, Lukaku punta il Milan per essere al top: cosa dicono i precedenti nei derby

Il belga è uno "specialista" nei derby

Alessio Murgida

Subito Big Rom. L'attaccante belga ha segnato al suo secondo esordio in nerazzurro (contro il Lecce) e si è già messo in mostra per personalità e carattere. Quello che però forse ancora manca, come fa notare il Corriere dello Sport, è la condizione fisica di Lukaku. Cosa facilmente preventivabile visto la struttura di cui è in possesso il belga.

Basterà poco tempo, però, per Lukaku per essere completamente al top. Le prossime partite (Spezia, Lazio e Cremonese) serviranno per "carburare" il motore di Big Rom prima del grande appuntamento: il derby contro il Milan. E c'è la forte sensazione che il match contro i rossoneri arriverà nel momento giusto per Lukaku che, tra l'altro, ha un grandissimo feeling con il derby.

LUKAKU: I PRECEDENTI NEI DERBY

Lukaku è un incubo per il Milan. Nei 5 derby di Milano giocati dal belga, 4 li ha vinti segnando in tutti i precedenti contro i rossoneri. L'Inter conta, quindi, anche su Big Rom per tornare a vincere nel derby: nella scorsa stagione è successo soltanto una volta (al netto di una sola sconfitta) in Coppa Italia.