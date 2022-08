Pioggia di milioni dalla Champions: quanto ha già incassato l’Inter

Il prossimo 25 agosto si svolgeranno i tanto attesi sorteggi per la nuova Champions League. Un'edizione inedita nell'anno dei mondiali invernali e un calendario compresso con le sei giornate della fase a gironi che verranno giocate entro novembre. Per quanto riguarda l' Inter ci si attende un gruppo particolarmente duro, visto che i nerazzurri quest'anno verranno sorteggiati in terza fascia e presumibilmente si ritroveranno almeno due top club nel proprio girone.

Va ricordato che la Uefa distribuisce alle 32 finaliste due miliardi divisi in quattro categorie. La prima è una quota fissa per tutte le partecipanti pari a 15,6 milioni per ogni club. La seconda fa riferimento al ranking storico, vale a dire il rendimento in termini di risultati negli ultimi dieci anni. All'Inter, al ventesimo posto in classifica, vengono così riconosciuti 14,8 milioni, mentre alla Juve al quarto posto ben 33 milioni (15° Napoli 20,5 milioni, 21° Milan, 13,6). Qualora il Benfica venisse eliminato ai playoff, Inter, Napoli e Milan avrebbero diritto ad un milione in più ciascuno.