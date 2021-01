Verso Udinese-Inter, la squadra di Gotti in ritiro in vista del match

L’Inter questa sera affronterà la Juventus di Andrea Pirlo, poi ci sarà l’ultima di campionato contro l’Udinese. Udinese che non sta attraversando un bel periodo. Per questo motivo, come riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra di Luca Gotti da questa sera sarà in ritiro.

L’Udinese ha perso la sfida contro la Sampdoria per 2-1 nella serata di ieri. Ritiro che era stato già annunciato, poi annullato, dopo la sconfitta contro il Napoli. L’Udinese nelle prime 17 giornate ha accumulato solo 16 punti e in settimana dovrà recuperare anche la gara contro l’Atalanta.

La squadra di Gotti è anche reduce da una striscia negativa con 3 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime sette giornate. L’ultimo successo dell’Udinese è del 12 dicembre quando vinse per 3-2 contro il Torino.

