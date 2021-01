Verso Inter-Juventus, le ultimissime da Appiano: Darmian in panchina, ancora out Vecino

L’Inter si prepara a sfidare la Juventus di Andrea Pirlo questa sera alle ore 20.45 allo stadio San Siro. In vista del match, la squadra di Antonio Conte ha sostenuto una rifinitura mattutina. I giocatori che non prenderanno parte alla gara, come riporta Sky Sport, hanno lasciato la Pinetina dopo la rifinitura.

Tra questi ci sono Danilo D’Ambrosio, alle prese con l’infortunio rimediato contro la Sampdoria, ma anche Matias Vecino che non riuscirà ad essere in panchina. Ci sarà, invece, Matteo Darmian. La rifinitura di questa mattina ha confermato le scelte di Antonio Conte a livello di formazione. Trio di difesa con Skriniar-De Vrij-Bastoni, mentre sulle fasce ci saranno Hakimi e Young. Brozovic prenderà il posto di Christian Eriksen con Barella e Vidal. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All. Antonio Conte.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Frabotta; Morata, Ronaldo. All. Andrea Pirlo.

