Calciomercato Inter, sondaggi dalla Premier per Eriksen. Pinamonti resta a Milano

Non solo la sfida contro la Juventus, in casa Inter si continua a pensare al calciomercato, per lo più in uscita, con Eriksen che resta tra i primi indiziati alla partenza. Da quando è arrivato un anno fa ha avuto poco tempo e modo per incidere, ma Antonio Conte, adesso, sta provando ad usarlo come playmaker, qualora dovesse restare.

Al momento, all’Inter non è arrivata nessuna offerta per il danese e, per questo motivo, sembra destinato a restare a Milano. Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, il suo procuratore ha avuto i primi sondaggi dalla Premier League per sondare il terreno. I nerazzurri, a questo punto, si aspettano un’offerta concreta visti i contatti con l’agente di Eriksen.

Altro capitolo è quello dedicato all’attaccante. Pare sia destinato a restare a Milano Andrea Pinamonti, mentre Eder, che piace a Conte, potrebbe ritornare in Italia al Benevento o all’Udinese.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<