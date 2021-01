Inter-Juventus, la top 11 del Derby d’Italia scelta dai tifosi

Inter-Juventus è una delle sfide più sentite della Serie A. Tanti talenti in campo in entrambe le squadre, ma qual è il miglior 11? Con il sondaggio lanciato questa mattina su passioneinter.com è stato chiesto ai tifosi qual è la top 11 del Derby d’Italia, potendo scegliere un giocatore per ruolo tra nerazzurri e bianconeri.

In porta, anche per le ultime prestazioni di Samir Handanovic, ha nettamente vinto Szczesny con il 68% dei voti, contro il 32% ottenuto dal portiere nerazzurro. Milan Skriniar si aggiudica il primo posto in difesa contro Danilo con il 92% dei voti. Il difensore bianconero ha ottenuto solo l’8% delle preferenze. Anche De Vrij riesce a posizionarsi nella difesa della top 11 con il 95% delle preferenze contro il 5% di Leonardo Bonucci.

Vittoria anche per Alessandro Bastoni con il 75% contro il 25% di Giorgio Chiellini. Una difesa, quindi, tutta nerazzurra nelle top 11 della sfida tra Inter e Juventus. Senza paragoni il confronto tra Hakimi e Frabotta: il nerazzurro si aggiudica il posto sulla fascia con il 100% delle preferenze. Mentre, l’altro esterno è Federico Chiesa che batte Young con il 75% delle votazioni.

A centrocampo, primo posto assegnato a Nicolò Barella che, con il 100%, si aggiudica la vittoria su McKennie. Al suo fianco Marcelo Brozovic che batte Bentancur 74% a 26%. A completare il trio di centrocampo Ramsey che batte Vidal 67% a 33%. La coppia d’attacco nella top 11 del Derby d’Italia è composta da Cristiano Ronaldo che batte con il 58% dei voti Lautaro Martinez e da Romelu Lukaku che batte Alvaro Morata con il 95% delle preferenze.

Questa la top 11 di Inter-Juventus:

3-5-2: Szczesny; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Ramsye, Chiesa; Ronaldo, Lukaku.

