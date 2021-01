Veron: “E’ normale che l’Inter abbia delle pressioni. Forse gli manca qualche giocatore con personalità”

Juan Sebastian Veron, ex calciatore dell’Inter, è stato intervistato da DAZN. Nel corso dell’intervista si è soffermato sulla squadra di Antonio Conte e su quello di cui ha bisogno per poter ritornare a puntare in alto e a vincere. Queste le sue parole: “E’ normale che abbia queste pressioni addosso e la gente gli chieda di vincere con la squadra che si rinforza da tre anni a questa parte“.

“Non è semplice mettere insieme una squadra in questo modo e trovare la continuità. Forse gli manca qualche giocatore in rosa che abbia maggiore personalità. Purtroppo in quelle squadre lì devi essere abituato a convivere con la pressione. Alla fine se riesce a convivere con quello e a mettere su una squadra, avrà più tempo“.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<