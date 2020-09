Hakimi brilla all’esordio, suo l’assist per Lukaku. I quotidiani lo premiano: ecco i voti assegnati

Buona la prima per Achraf Hakimi, che ha convinto tutti nella sua prima gara ufficiale giocata con la maglia dell’Inter. Il calciatore è subentrato nel secondo tempo della sfida con la Fiorentina, dando nuova vitalità sulla corsia di destra e fornendo l’assist per la rete siglata da Romelu Lukaku. I quotidiani hanno premiato l’esterno, di seguito i voti assegnati:

PASSIONE INTER 7 – Entra in campo per dare la svolta e la dà. Subito assist all’esordio per il 3-3 di Lukaku, nel finale va anche vicino al gol.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Piede giù, appena buttato in campo da Conte. È proprio come te lo immagini: inserimento da dietro e pallone al volo per Lukaku-gol. Acquisto vero, fattore vero.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – Gli bastano pochi minuti per far tornare a Biraghi gli incubi di Dortmund. Il cross al volo per il 3-3 di Lukaku è un babà

TUTTOSPORT 7 – Regala a Lukaku la palla del 3-3.