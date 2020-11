Arrivano importanti novità dal Marocco sull’infortunio di Hakimi rimediato ieri sera nella sfida contro la Repubblica Centrafricana.

Secondo quanto riportato dal portale “Elbotola“, l’esterno dell’Inter in giornata si sottoporrà ad accertamenti per valutare le sue condizioni e per capire se potrà essere disponibile in vista della gara di ritorno in programma il 17 novembre.

