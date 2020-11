Critiche verso Hakimi? L’Inter non ha il minimo dubbio: “I 40 milioni per averlo li spenderebbe di nuovo anche ora”

Dopo una serie di prestazioni non proprio brillantissime, culminata con quella disastrosa contro il Real Madrid, il fuoco della critica si è abbattuto anche su Achraf Hakimi. L’esterno marocchino, arrivato per essere uno dei top player dell’11 di Antonio Conte fin da subito, non ha ancora mostrato le grandi qualità di cui è dotato, eccezion fatta per le prime due partite contro Fiorentina e Benevento. Pioggia di critiche verso la quale, però, la società intende fare da ombrello: Hakimi non si tocca, è lui il presente ed il futuro della fascia destra.

Come afferma Fabrizio Romano su Calciomercato.com, l’Inter non ha mai dubitato neanche per un momento dell’investimento fatto. “Se si ripresentasse oggi l’occasione di prendere Hakimi a 40 milioni più bonus, l’Inter lo rifarebbe eccome”, scrive a chiare lettere il noto esperto di mercato. Segno che la volontà e le convinzioni della dirigenza sono fermissime: l’ex Borussia Dortmund è un top player ed è un calciatore perfetto per l’Inter che sta costruendo Conte. Ed il tempo lo dimostrerà.

