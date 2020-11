Eriksen verso la sfida a Lukaku: “Con il Belgio vogliamo vincere”

Reduce da una doppietta in Nations League con la maglia della sua Danimarca contro l’Islanda, Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Uefa.com in vista della gara decisiva contro il Belgio di Romelu Lukaku. Il fantasista di proprietà dell’Inter, inoltre, ha fatto sapere di aspettare un secondo figlio dalla sua compagna.

Ecco, dunque, le parole di Eriksen: “È molto importante, sarebbe una bella cosa per un Paese come il nostro essere primi in un girone con squadre come Belgio, Inghilterra e Islanda. Dobbiamo essere orgogliosi di esserci creati la possibilità di giocare questa finale col Belgio. Si tratta di un match che vogliamo vincere, vogliamo la rivincita dopo il ko della gara d’andata. Sarà una bella gara, possiamo dimostrare quello che valiamo“.

Poi, tornando alla gara con l’Islanda: “È stata una gara dura, con molti duelli su ogni pallone, una sfida tra due squadre tattiche. Nel primo tempo loro ci hanno aspettato e noi abbiamo creato alcune occasioni tenendo tanto il pallone. Nella ripresa abbiamo avuto un po’ più di intensità, siamo stati più aggressivi, pur senza creare molto. Siamo stati anche un po’ fortunati a segnare alla fine. L’esultanza? Penso sia ovvio a chi fosse riferita, ho scherzato con la mia compagna che è incinta del nostro secondo figlio. Quando ho segnato a Wembley me ne sono dimenticato perché stavo pensando ad altre cose. Non l’ho avvertita che l’avrei fatto, probabilmente mi avrà chiamato o scritto per dirmi cosa sia successo“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<