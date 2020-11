CdS – Inter, ritorno di fiamma per Cragno? In estate un tentativo di scambio

L’Inter continua a cercare un nome valido per il post-Handanovic. Oltre alle figure di Juan Musso e Marco Silvestri, i nerazzurri hanno messo gli occhi da diverso tempo su Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari. Il Corriere dello Sport, inoltre, riporta di un tentativo di scambio proposto in estate da parte della società meneghina.

Visto l’interesse da parte della società sarda per Radja Nainggolan, l’Inter avrebbe proposto il cartellino del belga più una dozzina di milioni per aggiudicarsi la proprietà di Cragno. Il Cagliari, però, avrebbe rispedito l’offerta al mittente. Il suo agente, nel recente passato, ha detto: “Ha già dimostrato di meritare una big, con quella maturità che gli fa sopportare le pressioni“. Ritorno di fiamma con l’Inter in vista del mercato di gennaio?

