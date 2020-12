Velociraptor Hakimi: ecco la dinamite che Conte voleva. Una doppietta che spazza via ogni dubbio

Achraf Hakimi si è ripreso l’Inter. Dopo settimane di critiche, l’esterno marocchino è tornato ad inserire la modalità turbo e a sfrecciare ad alta velocità sull’out di destra. Non solo: ha anche segnato una doppietta che spazza via ogni dubbio sulla bontà del suo acquisto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Hakimi non poteva rispondere meglio a chi dubitava e forse continua a dubitare delle sue capacità.

Ad Hakimi, a Conte ma soprattutto all’Inter serviva una serata così per buttarsi alle spalle un momento sicuramente non esaltante. Mancava il suo completo inserimento per poter dire che l’Inter è davvero tornata grande.

Dalla sua parte Hakimi ha anche la giovane età, come sottolineato da Conte nel post partita. Giocare ogni 3 giorni non lo ha sicuramente aiutato da assimilare i meccanismi difensivi ma Achraf ha sicuramente tutto quello che serve per essere la dinamite che Conte aspettava per far esplodere definitivamente il suo 3-5-2. “E’ come un velociraptor perché si nutre di spazi e di palloni sulla corsa”, bentornato Achraf.

