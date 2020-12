L’Inter è una macchina da gol: primo attacco in Serie A, terzo in Europa. I numeri

Era dalla stagione 2009/2010, quella indimenticabile del Triplete, che l’Inter non siglava 26 gol nelle prime 10 partite di campionato.

Se in difesa c’è ancora qualcosa da sistemare, in avanti, nonostante i tanti gol sbagliati, i numeri sono dalla parte dell’attacco di Conte, per ora il migliore della Serie A. Ma non solo: nei cinque maggiori tornei europei soltanto il Bayern (34) in Germania e il Psg (31) in Francia hanno fatto di meglio.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<