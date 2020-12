TS – Via Eriksen e Nainggolan, Conte si aspetta due colpi: sogno Kantè, Giroud prima scelta

L’Inter sembra avere le idee chiare in vista della finestra invernale di calciomercato. Come riportato da Tuttosport, il club non si opporrà ad un’eventuale richiesta di Eriksen di andare via mentre Conte ha fatto capire di non contare su Nainggolan.

Dalle loro cessioni dipenderà il mercato in entrata, il tecnico nerazzurro si aspetta un centrocampista difensivo e un vice Lukaku. Conte sogna Kantè che è irraggiungibile, in avanti il preferito resta Giroud con Milik prima alternativa.

Ma ieri l’attaccante francese è partito ancora una volta titolare con il Chelsea, trovando anche un altro gol nella sfida contro il Leeds dopo il poker rifilato in Champions League al Siviglia.

