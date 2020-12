Lukaku come l’Incredibile Hulk: eguaglia Vieri e fa 290 in carriera. Un 2020 da incorniciare

Ci ha pensato ancora una volta lui. Romelu Lukaku ha sbloccato il match di ieri sera tra Inter e Bologna con la sua strapotenza fisica: un gol da da Incredibile Hulk con il povero Tomiyasu che è rimbalzato via dopo un contrasto.

Come riportato da Tuttosport, Lukaku è andato a segno in tutte le prime 4 gare interne da inizio campionato, l’unico a riuscirci è stato Vieri nell’era dei 3 punti nelle stagioni 2001/2002 e 2002/2003 (qui furono 5 su 5). Quella di ieri è stata la rete numero 290 in carriera per Lukaku, la 12esima su 13 partite con l’Inter e la 37esima in 47 partite giocate nel 2020. Numeri da paura.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<