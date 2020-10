Hakimi Express, Lukaku gongola: il binomio funziona alla meraviglia. Il confronto con Candreva è schiacciante

Due assist e un gol nelle prime due presenze con la maglia dell’Inter. Hakimi è già diventato un elemento fondamentale dell’11 titolare di Conte, per la gioia dei tifosi ma soprattutto di Romelu Lukaku.

Il gol lampo dello 0-1 è il copia e incolla della rete siglata dal belga contro la Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, rischia di diventare una specialità della casa. Quanti gol potrebbe fare Lukaku con Hakimi?

L’anno scorso ne ha fatti 34 in totale ma senza un crossatore e un assistman come Hakimi. Basti pensare che Candreva un anno fa si è fermato a tre assist in tutto il campionato, Achraf è già a due senza aver neanche sudato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<