Sorteggi Champions League, comunicati gli accoppiamenti per differenziare le nazioni

Come ogni anno, la Uefa ha appena comunicato quelli che saranno gli accoppiamenti in vista del sorteggio dei gironi di Champions League di questo pomeriggio a partire dalle 17.00. Una modalità utilizzata per garantire ai club di una stessa nazione di essere estratti in gruppi tra loro chiaramente diversi, in osservanza del regolamento previsto. La Uefa, dunque, dividerà gli otto girono in due grandi blocchi da 4: quando un club viene ad esempio sorteggiato in uno dei gironi in rosso (A, B, C, D), l’altro club accoppiato – una volta sorteggiato – verrà automaticamente assegnato a uno dei quattro gironi blu (E, F, G, H).

Gli accoppiamenti sono i seguenti:

A Bayern e Dortmund

B Siviglia e Atlético de Madrid

C Real Madrid e Barcellona

D Liverpool e Man. United

E Juventus e Inter

F Paris e Marseille

G Zenit e Lokomotiv

H Man. City e Chelsea

I Shakhtar e Dynamo Kyiv

J RB Leipzig e Mönchengladbach

K Lazio e Atalanta

