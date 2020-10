Benevento-Inter, voti e giudizi su Vidal: “Sembra nerazzurro da sempre, sicuri fosse solo l’esordio?”

E’ stata la primissima gara giocata in campo dal primo minuto con la maglia dell’Inter per Arturo Vidal. La sicurezza in mezzo alla mediana nerazzurra, però, sembrava quella di sempre, insieme ad un super Gagliardini autore di un gol e un assist. La tranquillità che l’ex Barcellona è immediatamente riuscito a trasmettere all’intero reparto grazie ai suoi traccianti e i suoi recuperi in ripiegamento difensivo, non sono assolutamente passati inosservati. Anche per questo motivo, i principali quotidiani sportivi italiani lo hanno premiato con voti ben oltre la sufficienza:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Sicuri fosse l’esordio dal primo minuto? Pare nerazzurro da una vita, sradica palloni e disegna linee quasi mai banali. Esce dolorante, ma non preoccupa.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Rabbia a tackle al servizio della squadra. Si vede che ha voglia e lo dimostra: contrasta, recupera e riparte. Unico neo un gol facile sbagliato di testa. Esce alle prese con un problema alla coscia destra.

TUTTOSPORT 7 – Non è ancora brillantissimo, ma c’è. Buone interdizione e altre buone giocate. Esce per un fastidio alla coscia destra.

PASSIONE INTER 6 – Tanta sostanza in mezzo al campo, diversi i palloni recuperati che permettono all’Inter di ribaltare l’azione. Sfiora il gol di testa a pochi passi dalla porta. Non è ancora il migliore Vidal ma il cileno è sulla strada giusta. Esce nel secondo tempo zoppicando.

