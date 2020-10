Benevento-Inter, Gagliardini a pieni voti sui quotidiani: “In rosa ha caratteristiche uniche”

Nonostante le critiche rivolte nei suoi confronti negli ultimi tempi e le tante voci di mercato che spesso lo riguardano, Roberto Gagliardini ha risposto nel migliore dei modi grazie alla prestazione di ieri. Contro il Benevento, infatti, insieme ad un super Hakimi è stato senz’altro tra i migliori in campo. Per il centrocampista italiano uno splendido gol al volo di sinistro, un assist per Lukaku ed una traversa colpita dalla distanza. Tanto lavoro in interdizione abbinato a qualità in mezzo al campo, che i principali quotidiani sportivi hanno giustamente sottolineato. Ecco voti e giudizi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – Piaccia o no, In rosa ha caratteristiche non ripetibili. Rete, assist, una traversa e giusto un appunto, la leggerezza sull’1- 3 di Caprari.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – Primo tempo di notevole qualità con passaggi precisi, aperture, la rete del 2-0 di sinistro e il recupero, più l’assist, nell’azione del 3-0. Colpisce la traversa nella ripresa.

TUTTOSPORT 7 – Il suo lo dà con equilibrio e incisività difensiva. Segna un bel gol di sinistro, crea (con la complicità di Montipò) l’occasione dello 0-3 e colpisce una traversa. Mezzo punto in meno per la leggerezza che permette al Benevento di segnare il primo gol.

PASSIONE INTER 7.5 – Non sbaglia quasi niente nel primo tempo, smista palloni a destra e sinistra con facilità. Trova anche il suo primo gol stagionale con un bel sinistro. Pochi minuti dopo sforna anche l’assist per lo 0-3 di Lukaku, nel secondo tempo colpisce anche una traversa. La sensazione è che Gagliardini verrà spesso chiamato in causa da Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<