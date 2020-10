TS – Attenta Inter, la Juventus torna su Marcos Alonso. Ma un ostacolo frena i due club

Dopo la lite furibonda tra Marcos Alonso e Frank Lampard, al termine del pareggio deludente del Chelsea contro il West Brom, lo spagnolo è stato ufficialmente messo sul mercato in uscita. Con l’arrivo di Chilwell e la permanenza di Emerson Palmieri, tra l’altro, i Blues sono ampiamente coperti sulla corsia di sinistra e potrebbero agevolare l’addio dell’ex Fiorentina. Oltre all’Inter, pronta a sfruttare la grande opportunità, secondo Tuttosport sul calciatore potrebbe esserci a breve anche la Juventus.

Entrambi i club, che avrebbero bisogno dello spagnolo per completare le rispettive rose, condividono però un problema comune che potrebbe bloccare l’affare. Prima di investire su Marcos Alonso, infatti, dovrebbero prima mettere a segno qualche cessione. L‘Inter, ad esempio, si ritrova in rosa ancora calciatori fuori dal progetto come Asamoah e Joao Mario (esclusi Lista Serie A), più Dalbert rientrato dal prestito alla Fiorentina. Stesso ostacolo per la Juve che avrebbe prima bisogno di trovare una sistemazione per De Sciglio, per poi andare a trattare con il Chelsea.

