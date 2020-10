GdS – Il nuovo centrocampo dell’Inter è uno spettacolo! Kanté la ciliegina sulla torta, ma Brozovic ed Eriksen…

Non può che essere contento Antonio Conte per quanto visto dalla sua Inter soprattutto nella gara di ieri. Finalmente il suo centrocampo inizia a girare proprio come vorrebbe, con tanto movimento e imprevedibilità da parte degli interpreti. Uno modulo che inizialmente prevede due mediani davanti alla difesa, con un trequartista qualche metro più avanti ad agire dietro le punte, ma che in realtà più volte fa ruotare gli stessi centrocampisti in ruoli diversi.

Determinante la posizione di Vidal, che ha permesso sia di schermare gli attacchi avversari insieme a Gagliardini, ma di far ripartire con ordine anche le manovre offensive dalla formazione nerazzurra. E il rischio che possa essere troppo simile a Barella va immediatamente scartato, perché il cileno ha fatto capire di essere più propenso a compiti di regia, sacrificando esplosività negli ultimi 30 metri.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, in tutta questa abbondanza sarebbe ideale un calciatore con le caratteristiche di Kanté. Lo stesso Sensi, ampiamente coperto alle sue spalle da Vidal e Gagliardini, ha giocato con molta più tranquillità ritrovando il livello dell’inizio dello scorso campionato. Nonostante così diverse note positive, Eriksen e Brozovic – entrati a partita in corso – non hanno inciso come ci si aspettava, probabilmente complice anche il risultato ormai acquisito del match. E in questo momento, nel centrocampo nerazzurro, si trovano nell’ultima fascia delle gerarchie di Conte.

