Il gol di Romelu Lukaku, valso per il provvisorio 0-1 nerazzurro sul manto erboso del Vigorito di Benevento, è sicuramente per larga parte merito di Achraf Hakimi, alla sua seconda presenza in maglia Inter. Secondo quanto riportato da Opta, l’ultimo giocatore capace di servire due assist nelle sue prime due apparizioni in nerazzurro era stato un altro marocchino nel 2011, Houssine Kharja.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi