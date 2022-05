Inter-Sampdoria, Handanovic: “Resto un altro anno qui. Onana? Pronto alla sfida”

Lo sloveno rimane in nerazzurro

“Rinnovo? Rimango un altro anno qua. Pronto al duello con Onana? Sono sempre pronto. Oggi c’è grande delusione ma non è tempo di piangere, bisognava pensarci prima. Ma siamo comunque orgogliosi di questa stagione, i due trofei, molti giocatori sono cresciuti. Ha pesato il periodo in cui abbiamo affrontato il Liverpool e abbiamo fatto pochi punti in 7 partite”.

“Ringrazio tutto lo stadio per tutto l’anno. Ci sono sempre stati e ci hanno sempre sostenuto. Così è più facile ripartire: siamo noi i primi a essere dispiaciuti ma bisogna accettare il verdetto del campo. Secondo me serve equilibrio in una squadra, ma non posso dire dove c’è da rinforzarsi, non è mio compito anche se ho un’idea ce l’ho”.