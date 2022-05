Inter-Sampdoria, Marotta: “Abbiamo fatto qualcosa di importante. Dybala? Valuteremo”

Le parole del dirigente

“Complimenti al Milan ma complimentissimi all’Inter: a partire dalla proprietà, poi chiaramente al pubblico e alla sua affluenza allo stadio. Posso dire con grande orgoglio che nel triennio siamo stati i migliori. Continueremo sapendo come sia difficile, così come tutti. Ma sappiamo che siamo forti, il management, la società è forte. Ringraziamo anche i giocatori per l’attaccamento alla maglia come hanno dimostrato le immagini a fine partita”.