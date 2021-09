Handanovic (Sky): “Critiche? Troppi giudizi superficiali. Siamo pronti per domani”

Il capitano nerazzurro: "Vedo tanta gente che dà giudizi superficiali ma non sono mai stati in porta. Io sono abbastanza autocritico, so quando sbaglio".

Alessio Murgida

Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Real Madrid in Champions League. L'intervista però si è prima concentrata sulle recenti critiche al portiere sloveno che ha risposto così: "Vedo tanti giudizi superficiali di gente che non è mai stata in porta. Io sono abbastanza autocritico, so quando sbaglio. Poi bisogna vedere al contesto della squadra, ci sono errori ed errori: quelli individuali o quelli di squadra in cui di solito le colpe si scaricano soltanto su uno o due giocatori. Ma non c'è problema".

Il numero 1 nerazzurro ha poi continuato parlando della Champions League che aspetta l'Inter: "Quest'anno vedo un'Inter più consapevole e più determinata. Nelle scorse stagioni l'obiettivo è sempre stato passare il girone in Champions. Ci è mancato qualcosa che quest'anno non ci deve mancare. Il girone diventa alla nostra portata quando finisce e passiamo il turno. Prima di ciò, il girone nasconde delle insidie e se non sei al 100% puoi perdere punti ovunque. Domani è una partita tosta, loro sono in forma e hanno una grande storia".

"Come si gioca la partita di domani? Devi fare il tuo gioco, non devi dargli troppo palla. A squadre come il Real Madrid non piace correre dietro, dobbiamo quindi anche attaccare. Non siamo al 100%? Non vedo perché non siamo pronti, abbiamo qualche acciacco come tutte le altre squadre. Siamo pronti per domani. Quante possibilità contro il Real? 50 e 50, dipende anche dall'Inter".