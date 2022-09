Handanovic vs Onana, presto Inzaghi sceglierà il titolare: chi la spunterà?

L'alternanza in porta è destinata a chiudersi

Alessio Murgida

Handanovic giocherà contro la Roma, Onana contro il Barcellona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le scelte tra i pali nerazzurri sono praticamente fatte in vista dei prossimi impegni dell'Inter. Ma la verità è che l'alternanza in porta è destinata a chiudersi. Inzaghi è chiamato alla scelta definitiva nelle prossime settimane.

Addirittura, alcuni giocatori avrebbero espresso alcune perplessità su questa altalena in porta. Ma Inzaghi non poteva fare diversamente, almeno nel primo periodo. Handanovic resta il capitano di questo gruppo e "accantonarlo" in panchina fin dalla prima partita avrebbe potuto creare degli squilibri nello spogliatoio. Ma adesso i tempi sono maturi per una scelta definitiva.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Cambiare continuamente portiere non fa bene, soprattutto alla difesa. Handanovic e Onana hanno due modi molto diversi di interpretare il ruolo e, con essi, cambia anche il modo di difendere per i giocatori nerazzurri. Eppure, stiamo parlando di un reparto (quello difensivo) che in questo momento avrebbe bisogno solo di certezze. Noi la nostra la certezza ce l'abbiamo e l'abbiamo espressa qui sotto: