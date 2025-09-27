27 Settembre 2025
HIGHLIGHTS Cagliari-Inter 0-2: gol Lautaro ed Esposito
Guarda le immagini salienti della gara
Cagliari-Inter finisce 0-2. All’Unipol Domus, i nerazzurri trionfano nella 5a giornata di Serie A e trovano la seconda vittoria consecutiva in campionato. La decidono le reti, una per tempo, di Lautaro Martinez e Pio Esposito.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Cagliari-Inter:
GOL 0-1 LAUTARO MARTINEZ
Lautaro Martinez | 🇮🇹 Cagliari 0-1 Inter Milan #CagliariInter
pic.twitter.com/QolTZb02Fj
GOL 0-2 PIO ESPOSITO
Pio Esposito | 🇮🇹 Cagliari 0-2 Inter Milan #CagliariInter