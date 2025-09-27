27 Settembre 2025

HIGHLIGHTS Cagliari-Inter 0-2: gol Lautaro ed Esposito

Guarda le immagini salienti della gara

Gol Pio Esposito in Cagliari-Inter

Highlights Cagliari-Inter 0-2: gol Lautaro Martinez ed Esposito

Cagliari-Inter finisce 0-2. All’Unipol Domus, i nerazzurri trionfano nella 5a giornata di Serie A e trovano la seconda vittoria consecutiva in campionato. La decidono le reti, una per tempo, di Lautaro Martinez e Pio Esposito.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Cagliari-Inter:

GOL 0-1 LAUTARO MARTINEZ

GOL 0-2 PIO ESPOSITO

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.