Gli highlights di Fiorentina-Inter 3-4: è tornata la pazza Inter

Vittoria allo scadere per la formazione di Simone Inzaghi

Partita folle quella vista ieri sera al Franchi con la vittoria dell'Inter strappata all'ultimissimo respiro con un gol rocambolesco di Mkhitaryan. Prima rete dell'armeno in maglia nerazzurra che per importanza verrà ricordato da queste parti per diverso tempo, altre alla magnifica doppietta di Lautaro Martinez arrivata al termine di una prestazione maiuscola.