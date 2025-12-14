14 Dicembre 2025
HIGHLIGHTS Genoa-Inter 1-2: Bisseck e Lautaro in gol
Le azioni salienti della vittoria a Marassi
Highlights Genoa-Inter 1-2: gol Bisseck, Lautaro e Vitinha
Con una partita dai due volti tra primo e secondo tempo, l’Inter riesce a centrare una vittoria importantissima a Marassi che la proietta al primo posto del campionato. Le reti di Bisseck e Lautaro Martinez per i nerazzurri, Vitinha invece per il Grifone.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Genoa-Inter.
GOL BISSECK
GOLLLLL YANN BISSECK!!! GENOA 0-1 INTERpic.twitter.com/ibw8ufN2e9— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) December 14, 2025
GOL LAUTARO
🇮🇹⚫️🔵 Genoa 0-2 Inter | Serie A— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 14, 2025
LA LUCHÓ TODA LAUTARO MARTÍNEZ QUE ESTIRA LA VENTAJA ANTES DEL DESCANSO 🇦🇷🐂
EL NERAZZURRO ES NUEVO LÍDER DE ITALIA 📈pic.twitter.com/OjPAlF6aYt
GOL VITINHA
Le but de l’inévitable Vitinha ce soir contre l’inter… #teamOM #Avoumayang pic.twitter.com/XkuDpStVFZ— Grintaaa (@Grintaaa_) December 14, 2025