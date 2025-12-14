14 Dicembre 2025

HIGHLIGHTS Genoa-Inter 1-2: Bisseck e Lautaro in gol

Le azioni salienti della vittoria a Marassi

Highlights Genoa-Inter 1-2: gol Bisseck, Lautaro e Vitinha

Con una partita dai due volti tra primo e secondo tempo, l’Inter riesce a centrare una vittoria importantissima a Marassi che la proietta al primo posto del campionato. Le reti di Bisseck e Lautaro Martinez per i nerazzurri, Vitinha invece per il Grifone.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Genoa-Inter.

GOL BISSECK

GOL LAUTARO

GOL VITINHA

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.