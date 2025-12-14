Pagelle LIVE Genoa-Inter: voti e giudizi
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo
Partita storicamente insidiosa per l’Inter che questo pomeriggio fa visita al Genoa. Dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo e la sconfitta del Napoli a Udine, per i nerazzurri l’occasione è ghiotta per cercare di riprendere la vetta della Serie A.
Queste le pagelle di Genoa-Inter, match della quindicesima giornata di Serie A.
Pagelle Genoa-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6 –
BISSECK 7 – Sblocca il match con un gran tiro inatteso che termina a fil di palo, peraltro col piede debole e con pochissimo angolo a disposizione.
AKANJI 6 –
BASTONI 6 –
LUIS HENRIQUE 6 –
BARELLA 6 –
ZIELINSKI 6.5 –
SICIC 6.5 –
CARLOS AUGUSTO 6 –
PIO ESPOSITO 6.5 –
LAUTARO 7 –
CHIVU 6 –
Genoa-Inter: il tabellino
GENOA (3-5-2): 1 Leali; 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez; 15 Norton-Cuffy, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 77 Ellertsson, 3 Martin; 9 Vitinha, 29 Colombo.
A disposizione: 35 Lysionok, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Stanciu, 11 Grønbæk, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 23 Carboni, 40 Fini, 70 Cornet, 73 Masini, 76 Venturino. Allenatore: Daniele De Rossi.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Doveri.
Assistenti: Rossi-Bercigli.
Quarto ufficiale: Fourneau.
VAR: Camplone.
Assistente VAR: Abisso.