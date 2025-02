HIGHLIGHTS Inter-Genoa 1-0: la decide Lautaro

Basta il gol di Lautaro Martinez nel secondo tempo per battere il Genoa 1-0, nella 26a giornata di Serie A. A San Siro, il capitano regala i 3 punti ai nerazzurri e il primo posto in classifica, in attesa della gara del Napoli contro il Como.

Guarda gli highlights di Inter-Genoa:

GOL 1-0 LAUTARO MARTINEZ