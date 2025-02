Serata cruciale a San Siro per l’Inter, chiamata a reagire in modo convincente dopo il ko contro la Juventus. Nella 26a giornata di Serie A, i nerazzurri affrontano il Genoa, con l’obiettivo di trovare una vittoria che regalerebbe provvisoriamente la vetta della classifica.

JOSEP MARTINEZ 6

PAVARD 6

ACERBI 6

BASTONI 5.5 – Meno sicuro del solito, va un po’ in affanno soprattutto in non possesso, contro l’intraprendenza di Zanoli.

DUMFRIES 6 – Quando ha campo per correre, i suoi inserimenti sono un’arma da sfruttare.

BARELLA 5 – Molto nervoso, sbaglia quasi tutti i palloni che gioca.

ASLLANI 6 – Amministra il gioco e ogni tanto cerca qualche verticalizzazione improvvisa.

MKHITARYAN 6 – Le sue accelerazioni sono le armi principali nerazzurre per disordinare il Genoa, ma si vedono solo nei primi minuti.

DIMARCO 5 – L’Inter lo cerca con costanza, ma è impreciso, come da un po’ di tempo a questa parte. Poco incisivo anche da calcio piazzato.

CORREA 5.5 – Parte con un paio di giocate di tecnica. Sparisce un po’, per riaccendersi solo nel finale di primo tempo, ma è costretto a uscire per infortunio.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Poco coinvolto nella prima parte di gara, prova a farsi vedere, ma con poca efficacia.

INZAGHI 5.5 – Primi 10 minuti ad altissimo ritmo, ma è un fuoco di paglia. Con il passare del tempo viene fuori il Genoa, con la qualità e le occasioni che latitano per i nerazzurri.