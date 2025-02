Emegenza Inter in attacco: Inzaghi ne perde un altro per infortunio

L’assenza di Marcus Thuram, ancora vittima del problema alla caviglia rimediato contro la Fiorentina, ha ridotto le opzioni a disposizione di Inzaghi per Inter-Genoa. Proprio durante la gara, però, il tecnico ha dovuto fare i conti con un nuovo problema.

Infatti, proprio Joaquin Correa, l’uomo scelto per sostituire l’attaccante francese, si è fermato nel finale del primo tempo, per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. L’argentino è rimasto in campo fino all’intervallo, per la volontà del tecnico di non sprecare uno slot per i cambi, ma è costretto a lasciare il campo a Mehdi Taremi nel secondo tempo.