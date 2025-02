La CRONACA di INTER-GENOA 1-0: sull’asse dei Martinez, Lautaro-Josep!

L’Inter torna in campo a distanza di una settimana dalla sconfitta contro la Juventus. A San Siro i nerazzurri affrontano il Genoa di Patrick Vieira, con l’obiettivo di tornare subito a vincere per dimenticare le 2 sconfitte nelle ultime 3 gare.

In caso di successo, peraltro, la squadra di Inzaghi si porterebbe a +1 in classifica sul Napoli, in attesa della gara di domani della squadra di Antonio Conte. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Genoa.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-GENOA

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+6′ | FINISCE QUI!

1-0 il risultato finale, gol di Lautaro Martinez!

90+4′ | Ammonito Ekuban per un fallo ai danni di J. Martinez.

90+3′ | Lautaro si invola dalla sinistra fino a dentro l’area e calcia, bravo Leali a respingere.

88′ | Cross a rimorchio di Pavard per Taremi che dal limite dell’area piccola prova a girare in rete ma centra Leali.

84′ | Ultimo cambio Inter: fuori Dimarco, dentro Darmian.

83′ | Frendrup calcia di prima arrivando a rimorchio su cross dal fondo, palla alta.

80′ | Ultimo cambio Genoa: fuori Masini, dentro Venturino.

79′ | Altro cambio Inter: fuori Bastoni, dentro de Vrij.

78′ | LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Corner di Calhanoglu per il Toro che stacca nell’area piccola, poi la palla viene toccata da Masini ed entra in reteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

76′ | Uscita a valanga di Martinez che viene colpito dal colpo di testa di Ekuban nell’area piccola.

71′ | Altro cambio Genoa: fuori Miretti, dentro Onana.

70′ | Incrocio dei pali pieno di Barella con un tiro fulminante dal limite dell’area.

65′ | Triplo cambio Genoa: fuori Zanoli, Ekhator e Pinamonti, dentro Cornet, Messias ed Ekuban.

65′ | Doppio cambio Inter: fuori Asllani e Mkhitaryan, dentro Calhanoglu e Zielinski.

55′ | Ammonito Miretti per un fallo duro ai danni di Bastoni.

54′ | Acerbi recupera miracolosamente murando Miretti a botta sicura nel cuore dell’area.

48′ | Missile di Dumfries da fuori area, palla alta.

46′ | Comincia la ripresa.

45′ | Primo cambio Inter: esce Correa per un problema al ginocchio, entra Taremi.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale

34′ | Anche Pavard ci prova da fuori, tiro deviato in angolo non troppo lontano dalla porta.

23′ | Masini prova un sinistro da fuori area, palla alta.

1′ | Fischia l’arbitro Piccinini, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 11 Correa, 10 Lautaro.

A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 1 Leali; 13 Bani, 22 Vasquez, 3 Martin; , 59 Zanoli, 73 Masini, 32 Frendrup, 23 Miretti, 20 Sabelli; 21 Ekhator, 19 Pinamonti.

A disposizione: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 De Winter, 5 Onana, 10 Messias, 15 Norton-Cuffy, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 33 Matturro, 34 Otoa, 53 Kassa, 70 Cornet, 76 Venturino.

Allenatore: Patrick Vieira.

Arbitro: MARCO PICCININI.

Assistenti: Cecconi, Vecchi.

Quarto ufficiale: Arena.

VAR: Marco Serra.

Assistente VAR: Chiffi.

Diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan (I); Martin (G).

Squalificati: –