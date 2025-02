Dove vedere Inter-Genoa, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Genoa in diretta tv e streaming

Per la seconda volta di fila, l’Inter potrà utilizzare una settimana piena per recuperare le energie dopo il Derby d’Italia di domenica 16 febbraio e preparare il match della 26esima giornata di Serie A in programma sabato sera a San Siro contro il Genoa.

Grazie allo splendido percorso svolto nella fase campionato di Champions League, Simone Inzaghi è riuscito insieme ai suoi ragazzi a centrare il quarto posto in classifica ed ottenere l’accesso diretto agli ottavi di finale. Così facendo, l’Inter ha evitato i due match tra andata e ritorno dei playoff regalandosi due settimane senza impegni infrasettimanali.

Il calcio d’inizio di Inter-Genoa è in programma per sabato 22 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Inter-Genoa

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Genoa:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Patrick Vieira.

Informazioni utili per seguire Inter-Genoa

Inter-Genoa verrà trasmessa sabato 22 febbraio alle ore 20:45 in diretta da DAZN e da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sui canali satellitari sarà possibile vedere la partita sui canali 202 e 251 della piattaforma Sky.

Inter-Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

