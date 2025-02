Intervento ufficiale e tempi di recupero: l’annuncio di Sommer

Dopo l’assurdo infortunio dello scorso giovedì, Yann Sommer si è sottoposto ieri pomeriggio a un intervento chirurgico per ridurre e sintetizzare la frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. L’operazione, come confermato dallo stesso portiere dell’Inter questa mattina, è stata un successo.

Queste le partole dello svizzero postate sul suo profilo Instagram: “Grazie per tutto il vostro supporto e per gli auguri di recupero! Sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione e non vedo l’ora di tornare in campo. Incrocio tutte le dita per la partita di stasera”

Ad ogni modo, il recupero di Sommer dall’infortunio non sarà per niente semplice. L’inizio della fase riabilitativa è previsto tra una settimana e la strada verso la piena ripresa sarà particolarmente lunga. L’estremo difensore, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe rimanere fuori dal campo per quasi un mese: uno stop significativo che lo vedrà sicuramente saltare la sfida scudetto con il Napoli di sabato prossimo e il doppio incrocio degli ottavi di Champions League con il Feyenoord.

Per i più ottimisti, rimane una piccola possibilità che Sommer possa ritornare in tempo per l’ultimo match prima della sosta del 17 marzo, in programma contro l’Atalanta. In caso contrario, il suo rientro definitivo in campo avverrà solamente dopo la pausa nazionali.