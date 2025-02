Retroscena infortunio Sommer: ecco come si è fratturato il pollice

La notizia dell’infortunio di Yann Sommer è stata un colpo tremendo per tutto l’ambiente Inter. Lo svizzero si è fratturato il pollice della mano destra nel momento più delicato della stagione e la sua assenza rischia di pesare non poco. Una vera sfortuna, anche per il modo in cui è arrivato il problema.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, l’incidente è avvenuto durante l’allenamento di ieri mattina: un tiro è finito sul palo per poi rimbalzare e sbattere sul pollice del portiere dell’Inter in modo improvviso, procurandogli la frattura.

Un retroscena che aumenta ancora di più il rammarico per quanto accaduto. In ogni caso, sarà l’occasione per Josep Martinez, arrivato in estate e fin qui in campo una sola volta, in Coppa Italia, per mettersi in mostra.