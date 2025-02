UFFICIALE nuovo infortunio: SALTA Napoli-Inter

Manca ancora più di una settimana allo scontro diretto Napoli-Inter, ma il big match del Maradona continua a perdere giocatori. Dopo la notizia su Sommer di ieri, è arrivato oggi un altro infortunio, questa volta in casa partenopea.

Come annunciato dal Napoli attraverso i propri canali ufficiali, Pasquale Mazzocchi avrebbe accusato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, come evidenziato dagli esami strumentali odierni. L’esterno, pertanto, non sarà quasi sicuramente disponibile per la sfida contro l’Inter. Va detto che Conte in quel ruolo dovrebbe comunque recuperare Spinazzola e Olivera.

Questo il comunicato del club campano:

Nel corso dell’allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l’iter riabilitativo”