David all’Inter: l’ANNUNCIO dell’attaccante sul suo futuro

Jonathan David è uno dei nomi più caldi per il prossimo mercato estivo. L’attaccante del Lille è in scadenza di contratto e da diversi mesi si parla del suo futuro, con squadre importanti del calcio europeo, compresa l’Inter, accostate al suo nome.

Ne ha parlato lo stesso giocatore in un’intervista al sito france Onze Mondial, annunciando di fatto il suo addio a fine stagione dal Lille, ma non sbilanciandosi ancora su quale potrà essere la sua prossima squadra.

Queste le sue parole:

“Sì, sarò libero alla fine della stagione. E per quanto riguarda il mio futuro, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò. Ma prima di tutto voglio solo divertirmi, non dimenticare mai che il calcio è divertente. Ho iniziato a giocare a calcio perché mi divertivo. E anche se è diventato un lavoro, bisogna ricordare che mi sveglio ogni mattina per il calcio, per divertirmi. Vuoi qualche indizio sul mio futuro (sorriso)? Lo sapremo tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Non commenterò prima di allora. Prima di tutto, voglio concludere bene la mia stagione. Questo finale di stagione si prospetta entusiasmante, voglio giocare bene e aiutare la squadra. E quando la stagione sarà finita, la decisione verrà presa e annunciata”.